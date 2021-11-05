THY’den rekor kâr

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'nin bu yılın ilk 9 ayında pandemi öncesi 2019 yılının da önüne geçen bir performans göstererek 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı elde ettiğini açıkladı.
Aycı, "Bu sadece THY'nin değil, Türkiye'nin başarısıdır" dedi. İlker Aycı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. THY'nin bu yılın ilk 9 ayında 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı gerçekleştirdiğini açıklayan Aycı, "2019 yılında bu kâr 675 milyon dolardı. 2020 yılının üçüncü çeyreği sadece 75. 2019 yılının önüne geçen bir performansı THY göstermiş bulunmaktadır" diye konuştu.
İlker Aycı, havacılıktaki en ağır krizde en hızlı dönen şirket olmayı başaran THY'nin ilk 9 ayda 800 milyon dolar operasyon kârı elde ederken, Lufthansa'nın 2.4. milyar dolar zarar, Air France-KLM'nin 2.1 milyar dolar zarar açıkladığını belirtti.
MAAŞLARI İADE ETTİK
"Her çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme" felsefesinin değişmediğini ve salgın döneminde THY'nin kimseyi işten çıkarmadığını anlatan Aycı, maaşlarında kesinti yapılan personelin maaşlarının bir bölümünün iade edildiğini, geri kalanlarının iadesi için çalıştıklarını söyledi. Aycı, uzun ve orta hatlarda ikramın eskiye döndüğünü belirtti.
Aycı, "Bu sadece THY'nin değil, Türkiye'nin başarısıdır" dedi. İlker Aycı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. THY'nin bu yılın ilk 9 ayında 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı gerçekleştirdiğini açıklayan Aycı, "2019 yılında bu kâr 675 milyon dolardı. 2020 yılının üçüncü çeyreği sadece 75. 2019 yılının önüne geçen bir performansı THY göstermiş bulunmaktadır" diye konuştu.
İlker Aycı, havacılıktaki en ağır krizde en hızlı dönen şirket olmayı başaran THY'nin ilk 9 ayda 800 milyon dolar operasyon kârı elde ederken, Lufthansa'nın 2.4. milyar dolar zarar, Air France-KLM'nin 2.1 milyar dolar zarar açıkladığını belirtti.
MAAŞLARI İADE ETTİK
"Her çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme" felsefesinin değişmediğini ve salgın döneminde THY'nin kimseyi işten çıkarmadığını anlatan Aycı, maaşlarında kesinti yapılan personelin maaşlarının bir bölümünün iade edildiğini, geri kalanlarının iadesi için çalıştıklarını söyledi. Aycı, uzun ve orta hatlarda ikramın eskiye döndüğünü belirtti.