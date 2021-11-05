Moda dönüşüyor! Tekstil sektörü ‘sürdürülebilirlik’ kavramını odağına aldı

Sürdürülebilirlik, 1 trilyon dolara yaklaşan küresel tekstil sektörünün yapı taşlarını değiştiriyor. Dünyada yılda 1.2 milyar ton karbon emisyonuna neden olan tekstil ve hazır giyim endüstrisi, sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya başladı. Hem dünyada hem ülkemizde şirketler, sürdürülebilir koleksiyonların payını gün geçtikçe artırıyor. Dünyada her yıl çöpe giden kullanılmış giysi hacmi 15 milyon tona ulaştı. Tekstil ürünlerinin yüzde 85'inin geri dönüştürülememesi, bu alandaki hassasiyeti daha da öne çıkarıyor. Markalar, sürdürülebilir moda akımının bir parçası olmak için artık daha çok çalışıyor. Moda markalarının atıkları geri dönüştürerek ürettiği malzemelerden ürettiği koleksiyonlar giderek yaygınlaşıyor. Bazı küresel markalar 2030'a kadar tüm tedariklerini sürdürülebilir ürünlerden sağlayacaklarını ilan etmiş durumda. Sürdürülebilirlik kavramının sektöre gün geçtikçe daha da yerleşmesi bekleniyor.



TÜKETİCİ NE YAPMALI?

■ Sadece moda ve ucuz olduğu için kıyafet almayın.

■ Daha az ve iyilerini alın.

■ Tedarik zincirlerini şeffaf hale getiren markalardan alışveriş yapmaya çalışın.

■ Sürdürülebilir markalara yatırım yapın.

■ Satın aldığınız ürünün hangi materyalleri içerdiğine bakın. Örneğin; saf sentetikler fosil yakıtlardan elde edilir ve parçalanmaları yıllar alır. Organik pamuk, diğerlerine göre daha az su kullanır ve zararlı ilaç içermez.

■ Giysilerinizi aşırı yıkamayarak ve tamir ederek mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlayın.

■ Kullanılmış ancak giyilebilir kıyafetlerinizi bağışlayın, başka bir amaçla kullanın veya satın.







TEDARİK ZİNCİRİ İZLENEBİLİRLİĞİ: Birçok marka, kullandığı hammaddelerin kaynağını takip etmeyi zorlaştıran karmaşık bir tedarik zinciri işletiyor. Markaların tedarikçilerinin listesini yayınlaması tavsiye ediliyor.



■ SU, ENERJİ VE KİMYASAL KULLANIMI: Markaların ve tedarikçilerinin su ve enerji kullanımı ve kirlilik seviyelerini takip etmek için işbirliği yapmaları önemli.



■ SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER: Bir markanın hammadde seçimi, inovasyonlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Şirketler, yeni, sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine yatırım yapmalı.



■ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MODA SİSTEMİ:Tasarım ve ürün geliştirme ekipleri, dayanıklı ve geri dönüştürülebilen ürünler tasarlamalı.



SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA NEDİR?

Kıyafetlerin tasarlanma, üretilme, nakledilme, kullanılma ve atılma yöntemlerini değiştirerek moda endüstrisini çevreye daha duyarlı hale getirmeyi amaçlayan bir harekettir. Hammaddeden üretim sonrasına kadar sürdürülebilir ürünler kullanmak, üretim atıklarının sürdürülebilir hale getirilmesidir.

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