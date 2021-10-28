Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu sunuyor. TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi yüzde 14.1 olmuştu.
Son iki PPK toplantısında 300 bp faiz indiren TCMB'nin enflasyona hedeflemeleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Kavcıoğlu'nun sunumda öne çıkan açıklamalarından satır başları şöyle:
EKONOMİDE SALGIN ETKİSİ
Küresel iktisadi faaliyette ilk yarıda yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri salgının etkisiyle gerilemeye başladı. Salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerin bazılarında büyüme beklentisi aşağı çekildi.
KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ
Büyüme tahminleri Almanya ve ABD başta olmak üzere aşağı yönlü güncellenirken Rusya ve İtalya'da yukarı yönlü güncellendi. Küresel PMI endeksleri gerilerken gerek imalat gerekse hizmet sektörleri için 650 eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. İş gücü piyasasında gelişmiş ülkelerin bir çoğunda istihdamın seviyesi hala salgın öncesi düzeyinin altında seyrediyor. Emtia fiyatları ortalama olarak artmakla birlikte enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşması devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış son dönemde hızlandı.