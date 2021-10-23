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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 12:25
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    • 23.10.2021 13:18
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    Paraya sıkıştıysanız nakit ihtiyacınız varsa mest eden gelişme! Tüm bankalar resmen duyurdu!

    Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merakla takip ediyor. Bankalar, müşterileri amacıyla yeni kampanyalar hazırlıyor. Kredi faiz oranlarında yeni indirimler yapan ve kampanyalar düzenleyen bankalar, müşterilerinin yüzünü güldürüyor. İşte Odeabank, Şekerbank, VakıfBank, DenizBank, Yapı Kredi, ING, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank, Anadolubank, Fibabanka, HSBC ve ICBC Bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

    takvim.com.tr
    Paraya sıkıştıysanız nakit ihtiyacınız varsa bankalar resmen duyurdu!

    İhtiyaç kredisi bankaların bize tanıttığı kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimizi amacıyla kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 36 aya kadar maksimum kullanabiliriz gereksinim kredisini. Ve tabii ki gereksinim kredisini kullanabilmek amacıyla gelir düzeyimiz bankalardaki skor oranımız önemli. İşte Odeabank, Şekerbank, VakıfBank, DenizBank, Yapı Kredi, ING, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank, Anadolubank,
    Fibabanka, HSBC ve ICBC Bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    İhtiyaç Kredi Faiz Oranları

    Odeabank 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %2,02

    Şekerbank 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %2,25

    VakıfBank 3.000 – 125.000 TL3 – 36 Ay %1,55

    Ziraat Bankası 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,63

    Enpara.com 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,63

    FastPay 1.000 – 200.000 TL1 – 36 Ay% 1,74 – %1,79

    DenizBank 1.000 – 65.000 TL1 – 36 Ay% 1,89

    Yapı Kredi 1.000 – 500.000 TL1 – 36 Ay %1,75 – %2,21

    N Kolay 2.000 – 40.000 TL3 – 36 Ay %1,59

    ING 1.000 – 500.000 TL3 – 36 Ay %1,35 – %1,59

    TEB – 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45

    CEPTETEB 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45

    İş Bankası 3.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,60

    QNB Finansbank 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,34

        Garanti BBVA 1.000 – 500.000 TL3 – 36 Ay %1,69 – %2,03

        Akbank 1.000 – 1.000.000 TL1 – 36 Ay %1,64 – %2,08

        Alternatif Bank 1.001 – 500.000 TL 3 – 36 Ay %1,79

        Anadolubank 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,99

        Fibabanka 3.000 – 100.000 TL 3 – 36 Ay %1,59 – %1,66

        HSBC 1.000 – 40.000 TL3 – 36 Ay %1,99

        ICBC Bank Turkey 1.000 – 50.000 TL2 – 36 Ay %2,05

        YARARLANABİLECEK KİŞİLER

        Verilen tüketici kredisinden; 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derli toplu gelir sahibi olan gerçek vatandaşlar yararlanabilirler. Satın alınacak mal ve hizmetlerin karşılığında bankalar doğrultusundan kullandırılan kredi, direk nakit olarak müşteriye ödenebileceği gibi satıcı firmayla uyuşma sağlandığı takdirde fatura karşılığı direk satıcıya da ödenebilir.

        FAİZ İNDİRMEDE SIRA KAMU BANKALARINDA

        Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin piyasaya yansıması için gözler bankalara çevrildi. Eylüldeki 100 baz puanlık indirimin ardından faizde bu ay 200 baz puan daha indirim yapan Merkez Bankası; yatırım, üretim ve istihdam ile ihracatı önceleyen bir karar aldı. Türkiye'ye yönelen yoğun ürün talebinin karşılanması için Türk iş dünyasının yanın da olduğunu ortaya koyan Merkez Bankası'nın yaptığı hamlenin boşa çıkmaması için özellikle kamu bankalarına büyük iş düşüyor.

        BÜTÜN BANKALAR GEREĞİNİ YAPMALI

        Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimini iş dünyası olarak yadırgamadıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu kararla yatırım ikliminin iyileşeceğini ve son iki çeyrekte GSYH'da kaydedilen büyümeye ciddi katkı veren yatırımların önümüzdeki dönemde de gelişmesini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

        Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarının aynı ölçüde piyasa faizlerine yansıtılmadığına dikkat çeken Asmalı, "Kamu bankalarının öncülüğünde bütün bankalarımızın elini taşın altına koyması gerektiğini ve ivedilikle kredi maliyetlerini azaltarak reel sektörün önünü açmaları gerekir. Mevcut kredi maliyetlerinin yüksek seviyesi, yatırımcılarımızı ve sanayicilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Düşük faiz, artan yatırımlar, büyüme ve enflasyonla mücadeleyi birlikte gözeten bir politikayı destekliyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Paraya sıkıştıysanız nakit ihtiyacınız varsa mest eden gelişme! Tüm bankalar resmen duyurdu!
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