Paraya sıkıştıysanız nakit ihtiyacınız varsa mest eden gelişme! Tüm bankalar resmen duyurdu!

BÜTÜN BANKALAR GEREĞİNİ YAPMALI

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimini iş dünyası olarak yadırgamadıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu kararla yatırım ikliminin iyileşeceğini ve son iki çeyrekte GSYH'da kaydedilen büyümeye ciddi katkı veren yatırımların önümüzdeki dönemde de gelişmesini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarının aynı ölçüde piyasa faizlerine yansıtılmadığına dikkat çeken Asmalı, "Kamu bankalarının öncülüğünde bütün bankalarımızın elini taşın altına koyması gerektiğini ve ivedilikle kredi maliyetlerini azaltarak reel sektörün önünü açmaları gerekir. Mevcut kredi maliyetlerinin yüksek seviyesi, yatırımcılarımızı ve sanayicilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Düşük faiz, artan yatırımlar, büyüme ve enflasyonla mücadeleyi birlikte gözeten bir politikayı destekliyoruz" dedi.