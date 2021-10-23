Paraya sıkıştıysanız nakit ihtiyacınız varsa mest eden gelişme! Tüm bankalar resmen duyurdu!

İhtiyaç kredisi bankaların bize tanıttığı kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimizi amacıyla kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 36 aya kadar maksimum kullanabiliriz gereksinim kredisini. Ve tabii ki gereksinim kredisini kullanabilmek amacıyla gelir düzeyimiz bankalardaki skor oranımız önemli. İşte Odeabank, Şekerbank, VakıfBank, DenizBank, Yapı Kredi, ING, TEB, İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank, Anadolubank,
Fibabanka, HSBC ve ICBC Bank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İhtiyaç Kredi Faiz Oranları
Odeabank 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %2,02
Şekerbank 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %2,25
VakıfBank 3.000 – 125.000 TL3 – 36 Ay %1,55
Ziraat Bankası 1.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,63
Enpara.com 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,63
FastPay 1.000 – 200.000 TL1 – 36 Ay% 1,74 – %1,79
DenizBank 1.000 – 65.000 TL1 – 36 Ay% 1,89
Yapı Kredi 1.000 – 500.000 TL1 – 36 Ay %1,75 – %2,21
N Kolay 2.000 – 40.000 TL3 – 36 Ay %1,59
ING 1.000 – 500.000 TL3 – 36 Ay %1,35 – %1,59
TEB – 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45
CEPTETEB 1.000 – 100.000 TL3 – 36 Ay %1,45
İş Bankası 3.000 – 100.000 TL1 – 36 Ay %1,60
QNB Finansbank 1.000 – 50.000 TL1 – 36 Ay %1,34