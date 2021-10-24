Bankalar resmen duyurdu! Kredi faiz oranları depremi her şey değişti! Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank...

Peş peşe açıklama yapıldı! Bankaların kredi faiz oranları değişti. Tek tek duyuruldu. Nakit sorunu çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneliyor. Bunun amacıyla de kredi faiz oranları en düşük bankalar sık sık araştırılıyor. Bankalar da nakit gereksinimi olan, ev ve araba alabilmek isteyen vatandaşlar için faiz oranlarını devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. Öte yandan anında ve net onaylı krediler gibi tüketici kredisi ürünlerinin esas özelliği ve hem de en büyük avantajı, yapılan ve onaylanan kredi tutarının hemen kullanılabilmesidir.