Bankalar resmen duyurdu! Kredi faiz oranları depremi her şey değişti! Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank...
Bankaların kredi verirken aniden çok işlemi olabilir fakat birtakım hallerde bu prosedürleri aşmanın da bir yolu bulunmaktadır elbette. Örnek verecek olursak birtakım bankalar yalnızca gelir belgesiyle kefilsiz kredi olanağı sunmaktadır. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ardından bankaların yeni kredi faizleri de belli oldu. Bankalar tek tek açıkladı. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları sık sık merak ediliyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve başka bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları
Peş peşe açıklama yapıldı! Bankaların kredi faiz oranları değişti. Tek tek duyuruldu. Nakit sorunu çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneliyor. Bunun amacıyla de kredi faiz oranları en düşük bankalar sık sık araştırılıyor. Bankalar da nakit gereksinimi olan, ev ve araba alabilmek isteyen vatandaşlar için faiz oranlarını devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. Öte yandan anında ve net onaylı krediler gibi tüketici kredisi ürünlerinin esas özelliği ve hem de en büyük avantajı, yapılan ve onaylanan kredi tutarının hemen kullanılabilmesidir.
Kredi faiz oranları yükseldi. Kredi kullanacak vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarındaki son durum...