Faizler sallandı, 7 bankanın kredi faiz oranları tabanı gördü! Merkez Bankası faiz indirdi, bankalar peş peşe sıraya girdi!

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında kredi faiz oranları daha da önem kazandı. Kredi faiz oranları vatandaşlar bağlamında araştırılıyor. Bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. ING Bank, TEB, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank kredi faizleri sayfamızda yer alıyor. Kişilerin kredi puanı düşükse, rastgele bir kredi alması çok olası değildir. Kredi puanı kredi alabilmenin en mühim kısmıdır. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar basitçe bankalardan kredilerini alabilir. Çekilmek dilenen kredi tutarı genelde bankalar doğrultusundan belirlenir. Kişiler her istediği kredi tutarını alamayabiliyor. Kredi faiz oranları depremi her şey değişti! Bankalar resmen duyurdu! Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank...