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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 14:02
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    • 30.09.2021 14:09
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    Genç STAR’lara ayda 750 TL

    Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) için başvurular haftaya başlıyor. Başarılı üniversite öğrencileri hem araştırma projelerinde görev alacak hem de 6 ay boyunca aylık 750 lira bursla desteklenecek.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Genç STAR’lara ayda 750 TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı (STAR) bin 500 öğrenci için yeniden başlattıklarını duyurmasının ardından, detaylar belli oldu. STAR bursiyeri olmak isteyen lisans öğrencileri, 4-15 Ekim tarihleri arasında 'https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm' adresinden programa başvuru yapabilecek.

    STAR programı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, 6 ay boyunca aylık 750 lira burstan yararlanacak.



    İKİ AŞAMALI PROGRAM
    TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; STAR programının 2021 yılı başvuruları iki aşamada yürütülüyor. İlk aşamada TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma proje yürütücüleri, hangi projelerine hangi bölümden öğrenci talep edeceklerini 11-26 Ağustos tarihleri arasında başvuru sistemine ekledi.

        Toplamda onaylı/geçerli bin 286 proje başvurusu alındı. Başvuruların ikinci aşamasında ise proje yürütücüleri tarafından sisteme eklenen projelere, koşulları sağlayan lisans öğrencileri e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sistemi 4 Ekim tarihinde açılacak. 15 Ekim günü saat 23.59'a kadar öğrencilerin proje tercih işlemleri devam edecek. Sisteme sadece başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler erişebilecek. Öğrencilerin seçimi proje başvuruları tarafından yapılacak.

        BU ŞARTLARA DİKKAT!
        Başvuru için öğrencilerde aranan şartlar şöyle:
        - Üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar
        - Üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar
        - Üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar.

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