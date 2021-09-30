Genç STAR’lara ayda 750 TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı (STAR) bin 500 öğrenci için yeniden başlattıklarını duyurmasının ardından, detaylar belli oldu. STAR bursiyeri olmak isteyen lisans öğrencileri, 4-15 Ekim tarihleri arasında 'https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm' adresinden programa başvuru yapabilecek.
STAR programı kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencileri, 6 ay boyunca aylık 750 lira burstan yararlanacak.
İKİ AŞAMALI PROGRAM
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; STAR programının 2021 yılı başvuruları iki aşamada yürütülüyor. İlk aşamada TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma proje yürütücüleri, hangi projelerine hangi bölümden öğrenci talep edeceklerini 11-26 Ağustos tarihleri arasında başvuru sistemine ekledi.