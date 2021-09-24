İşyerlerine Türk Nippon güvencesi

Türk Nippon Sigorta geniş kapsamlı işyeri sigortası çözümleri ile işyerlerine tam güvence sağlıyor. Yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, dahili su baskını, grev, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması 3'üncü şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz gibi birçok riske karşı koruma sağlayan 'Türk Nippon İşyeri Sigortası', aynı zamanda sunduğu isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar ve Türk Nippon asistans hizmetleri ile en uygun seçenekleri sunarak işyerlerinde güven ve huzurla çalışmaya olanak sağlıyor.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sigorta yaptırmanın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Özellikle konut, kasko ve işyeri sigortası bu tip durumlar için en önemli güvencelerden birkaçı. Türk Nippon Sigorta olarak sunduğumuz İşyeri Sigortası ürünümüz ile işyerinizi güvence altına alıyoruz" dedi.