Küçük esnafa vergi kalktı

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına 'esnaf muaflığı' adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık 1 milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. İşte vergi muafiyeti rehberi:

● Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir?

Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartıyla gezici veya bir işyeri açmadan perakende ticaret yapanlar, musluk tamircisi, çilingir, kundura boyacısı, berber, nalbant gibi küçük esnaf, evde dikiş, nakış, ütü yapan, havlu, halı, kilim dokuyan, erişte, tarhana, mantı ürünlerini işyeri açmadan satanlar, hurda toplayanlar.

● Belgeyi nasıl alabilirim?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi' kısmındaki form doldurularak vergi dairesine başvurulacak.

● Nasıl sigortalı olunuyor?

Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan sağlıktan yararlanma yolu da açılıyor.

● Evde çiçek yapıp satıyorum, esnaf muafiyetinden yararlanabilir miyim?

Evde yapılacak işler şöyle sıralanıyor; havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, tığ örgü işleri, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilmesi.

● İnternetten satış da muafiyet kapsamında mı?

Evlerde üretilen malların internetten satışına da esnaf muaflığı getirildi.

● Taksicilerin, sanatçıların prim tutarı ne kadar?

Aylık prim tutarı en az bin 85 lira, üst sınır da 8 bin 138 lira belirlendi.

● Kapı kapı dolaşarak satış yapanlar da muafiyet kapsamında mı?

Gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar gelir vergisinden muaftır.

HAZAL ATEŞ.

CİROYA 240 BİN TL SINIRI

● 1 milyon küçük esnafa ilişkin düzenleme ne zaman yaşama geçecek?

Ekonomi paketi kapsamında yer alan ve doğrudan 1 milyon esnafı ilgilendiren ve kalıcı olarak yaşama geçirilecek olan vergi muafiyetine ilişkin yasal düzenleme Meclis açıldığında görüşülecek. Düzenlemeyle kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Düzenlemeden yararlanılması için yıllık cironun 240 bin liradan az olması yeterli olacak