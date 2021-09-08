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    Hileli maaşa ağır ceza

    Bazı işletmelerin bordrolarda ücreti düşük gösterip prim kaçırdığı tespit edildi. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası sitemli dava açılıyor. Çalışan da haklı fesih ile tazminatını alabiliyor.

    Hazal Ateş
    Hileli maaşa ağır ceza

    Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden geri alanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Bordrosu usulsüz şekilde düşük gösterilen işçi de haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilir.

    MAAŞI ETKİLİYOR
    Brüt kazanç olarak tanımlanan prime esas kazanç, çalışanın aylık ücreti, primi, ikramiyesi ve bu nitelikteki ödemelerinden oluşur. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Çalışanın aylık ücretine ek olarak ikramiye, prim, fazla mesai, yol parası gibi belirli ödemeler prime esas kazanç olarak değerlendirilir. Ayni yardımlar, evlenme yardımı, kıdem ve kasa tazminatı gibi ödemeler ise prime esas kazanca dâhil değildir. Prime esas kazanç belirli bir taban ve tavan değerine sahiptir.

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