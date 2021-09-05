Okul servisine gizli zam

İstanbul'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen 'yeni araba', 'iyi araba', 'hostes bedeli' gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Yeni tarifede servis ücretleri 0-1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348, 3-5 kilometre 370 lira ve 23-25 kilometre ise 748 lira olarak belirlendi. Ancak özellikle özel okul servisleri, "iyi araba", "yeni araba," "hostes bedeli" gibi gerekçelerle velilerden yüzde 35'e varan ek ücret istiyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Gizli zam değil aslında aşikar oluyor. Eğer çocuk ilkokul, okul öncesi veya ortaokuldaysa mecburen hostes bulundurmak zorunda. Bunun için de velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda. Lisede hostes parası kesinlikle yok" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, servis fiyatlarının İBB ile UKOME'nin verdiği karar sonucunda belirlendiğini söyleyerek, "Bazı servis firmalarının daha fazla fiyat talep ettikleriyle ilgili gelen bazı şikayetler duyuyoruz. Ancak bu fiyat tamamen taşımacılık ücreti olarak belirlenmiştir. Bazı firmalar başka ek hizmetler yaparak bunları tahsil etmeye çalışıyorlar. Tuhim. ibb.gov.tr adresinden fiyatlar ve güzergah kontrol edilebilir. Tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir. Bize bildirildiğinde biz de İBB olarak ilgileniyoruz." dedi.
- Ekonomi
- 05.09.2021 Gazete