6.4 milyona zam için son tur bugün

6.4 Milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam pazarlığında son viraja girildi. Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde geçen hafta sunduğu 2022 için 6 aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı teklifini memur tarafı kabul etmedi. Memura zam konusu kabine toplantısında da değerlendirilirken, hükümetin bugün yeni teklif sunması bekleniyor. Toplu sözleşme süreci yarın sona erecek. Eğer bu tarihe kadar anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti önümüzdeki hafta zam oranına karar verecek. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz" diye konuştu.