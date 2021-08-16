Fizik tedavi ücreti devletten

Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson ve inme başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Tedavi giderleri devlet tarafından karşılanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor:

Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması almak mümkün müdür?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor.

Tedavi seanslarında sınır nedir?

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. 2 farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans tedavi ödeniyor. Fizik tedavi uygulamaları emekliler de dahil olmak üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olan kişilerin tamamını kapsıyor. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız.

İlave ücret öder miyim?

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih edenlerden ilave ücret alınabiliyor.

Kemik yoğunluğu ölçümü karşılanıyor mu?

Hekim tarafından uygun görülmesi halinde kemik yoğunluğunu ölçen kemik danstiometri hizmeti karşılanıyor.