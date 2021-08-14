Son maaştan parasını alabilirsiniz: Yıllık izinler kullanmayanlara ödeme müjdesi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte izin planları hız kazandı. Yıllık ücretli izin, son yapılan düzenlemelerle ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yıllık izin kullanmak için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu olmuyor. İşçi her ne sebeple olursa olsun işten ayrılırken kullanmadığı izin günlerinin parasını alıyor. Bu hesaplama yapılırken gün sayısına göre verilecek miktar belirleniyor. Burada baz alınan ücret ise net ücret oluyor. İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılıyor. Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirleniyor.

ÖRNEK HESAP

6 yıl çalışan asgari ücretli bir işçinin hiç izin kullanmadığını varsayalım:

Brüt ücret: 3.577,50 TL

Net ücret: 2.825,90 TL

5 yıla kadar toplam izin hakkı: 5 x 14 = 70 gün

6'ncı yıl izin hakkı: 20 gün

Kullanmadığı toplam izin günü: 90 gün

Bir günlük ücret: 94,20 TL

Ödenecek izin ücreti: 90 x 94,20 = 8.478 TL



KAÇ GÜN İZİN YAPILIYOR?

ÇALIŞMA SÜRESİ İZİN GÜNÜ

1-5 yıl (dahil) 14

5-15 yıl (az) 20

15 yıl (dahil) ve yukarı 26

50 yaş ve üzeri En az 20