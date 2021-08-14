Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Son maaştan parasını alabilirsiniz: Yıllık izinler kullanmayanlara ödeme müjdesi

    Yaz aylarında yoğun olarak yıllık izinler kullanılıyor. İzin günü kıdeme göre belirleniyor. Ancak izin yapamayanlar son maaştan parasını alabiliyor... İşte örnek hesaplama ve alacağınız ücret.

    İzin yoksa parası var

    Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte izin planları hız kazandı. Yıllık ücretli izin, son yapılan düzenlemelerle ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yıllık izin kullanmak için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu olmuyor. İşçi her ne sebeple olursa olsun işten ayrılırken kullanmadığı izin günlerinin parasını alıyor. Bu hesaplama yapılırken gün sayısına göre verilecek miktar belirleniyor. Burada baz alınan ücret ise net ücret oluyor. İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılıyor. Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirleniyor.

    ÖRNEK HESAP
    6 yıl çalışan asgari ücretli bir işçinin hiç izin kullanmadığını varsayalım:

    Brüt ücret: 3.577,50 TL
    Net ücret: 2.825,90 TL
    5 yıla kadar toplam izin hakkı: 5 x 14 = 70 gün
    6'ncı yıl izin hakkı: 20 gün
    Kullanmadığı toplam izin günü: 90 gün
    Bir günlük ücret: 94,20 TL
    Ödenecek izin ücreti: 90 x 94,20 = 8.478 TL

    KAÇ GÜN İZİN YAPILIYOR?
    ÇALIŞMA SÜRESİ İZİN GÜNÜ
    1-5 yıl (dahil) 14
    5-15 yıl (az) 20
    15 yıl (dahil) ve yukarı 26
    50 yaş ve üzeri En az 20

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    YKS Türkiye birincisi trafik kazasında öldü
    Haberler Ekonomi Son maaştan parasını alabilirsiniz: Yıllık izinler kullanmayanlara ödeme müjdesi
        SON DAKİKA