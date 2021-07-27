Çarklar dönüyor (Ekonomi haberleri)

Ekonomideki güçlü seyir üçüncü çeyreğe de taşındı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 1.8 puan artışla 114.8 seviyesinde gerçekleşti, Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı da Temmuz'da Haziran'a göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7'ye çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.