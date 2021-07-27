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    Çarklar dönüyor (Ekonomi haberleri)

    Ekonomideki güçlü seyir üçüncü çeyreğe de taşındı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 1.8 puan artışla 114.8 seviyesinde gerçekleşti, Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer ekonomi haberleri...

    Çarklar dönüyor

    Ekonomideki güçlü seyir üçüncü çeyreğe de taşındı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 1.8 puan artışla 114.8 seviyesinde gerçekleşti, Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

    İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı da Temmuz'da Haziran'a göre 0.1 puan artarak yüzde 76.7'ye çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.




    E-TİCARETTE TARİH UYARISI
    Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, internetten gıda alışverişi yapan tüketicilere 'son kullanma tarihi' uyarısı yaptı. Tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tercih etmediğini, internet alışverişinde ise bu duruma müdahale edemediğini anlatan Bakal, "Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz ve aldığınız gıdayı belki de uzun bir zaman içinde tüketeceksiniz. Fakat gelen ürünün son kullanma tarihi yakın olabiliyor. Gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılmalı" dedi.



    YENİ UNİCORNLAR YOLDA
    Türkiye, girişim ekonomisi yatırımlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Bu yılın ilk yarısında 129 Türk girişimine 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye'de unicorn (milyar dolarlık girişim) sayısı 5'e yükselirken, kısa sürede 15'e çıkması bekleniyor. Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, 10 girişimin daha unicorn olacağını söyledi.

    İşte geleceğin unicorn adayları:

    MODANISA

    INSIDER

    GOOD JOB GAMES

    FUGO GAMES

    ALICTUS

    VIVENSE

    MEDITOPIA

    MARTI

    PAYCORE

    ACE GAMES
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    Diren Tunus
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