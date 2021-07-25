Kamu işçilerine zam son dakika: 4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı kaç TL olacak?

Yarım milyondan fazla kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklifi bekliyor. İlk teklif, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu. Türk-İş ve Hak-İş bu seneki görüşmeler için ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda iki konfederasyonun da onayını alan teklif en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı oldu. Buna karşılık hükümetten gelen karşı teklifte, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi yer aldı.