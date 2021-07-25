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    • Ekonomi
    • 25.07.2021 10:52
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    • 25.07.2021 10:52
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    Kamu işçilerine zam son dakika: 4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı kaç TL olacak?

    4/D İşçi Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin kamu işçisine zam öneriyi açıklandı. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kendilerine oluşturulan zam öneriyini duyuran TÜRKİŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar binlerce bireyin beklemiş bulunduğu rakamı ilan etti. Kamuda çalışan işçileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işçileri temsilen sendikalar ile hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı arasında pazarlıklar başlamıştı. Süreçte ilk olarak işçi sendikaları kendi taleplerini iletmiş sonrasında da hükümetin zam öneriyi beklenmeye başlanmıştı. Beklenen gün geldi ve hükümetin zam öneriyi açıklandı.

    takvim.com.tr
    4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı kaç TL olacak?

    Yarım milyondan fazla kamu işçisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten bu hafta gelecek yeni teklifi bekliyor. İlk teklif, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi olmuştu. Türk-İş ve Hak-İş bu seneki görüşmeler için ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda iki konfederasyonun da onayını alan teklif en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı oldu. Buna karşılık hükümetten gelen karşı teklifte, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi yer aldı.

    SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLERİ

    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

    Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

    9+5 ÖNERİLDİ

    Türk-İş ve Hak-İş bu seneki görüşmeler için ortak hareket etme kararı aldı. Bu kapsamda iki konfederasyonun da onayını alan teklif en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı oldu. Buna karşılık hükümetten gelen karşı teklifte, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi yer aldı.

        Görüşmeler sırasında konfederasyon temsilcilerine bu teklifin ilk teklif olduğu ve devamında yeni bir teklifin geleceği mesajı da iletildi.
        Kamu işçileri için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayına kadar sonuçlanmazsa, uzun yıllardır olmayan bir süreç de gündeme gelecek. Yasal mevzuat gereği 2 Ağustos itibarıyla 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturulması gerekiyor. Bu nedenle ağustos ayına kadar kamu işçileriyle olan müzakereler sonuçlanmazsa, iki ayrı masada pazarlıklar eş zamanlı olarak yürüyecek.

        Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirleme kararı aldı. Konfederasyonların ortak talepleri arasında, maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak taleplerini 26 Temmuz'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Memurlarla olan pazarlıkların ağustos ayının 3. haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

        TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER DE VAR

        Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra ilk kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.

            İŞÇİLERİN ZAM BEKLENTİSİ

            Daha evvelce işçi sendikaları arasında yaşanan problemler bu yıl geride bırakılmış ve evvelceki yılların aksine bu yıl oluşturulan toplu sözleşme görüşmeleri amacıyla işçi sendikaları eş güdümlü hareket etme kararı almıştı. Bu gaye tarafında işçi sendikaları ortak talepler belirlemiş, Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin ilk evvelce 4 bin 800 liraya yükseltilmesini talep etmişti.

            Bu gaye tarafında işçi sendikaları 2021 - 2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20 zam, başka 6 ay amacıyla ise enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti. TÜRK-İŞ Başkanı Ağar ise kendi taleplerine karşılık olarak hükümetin işçilere birinci 6 ay yüzde 9, ikinci altı ay ise yüzde 5 artı enflasyon farkı şeklinde zam talebinde bulunduklarını dile getirdi. İşçilerin zam beklentisi ile hükümetin zam öneriyi arasında büyük bir fark yer alır iken bu farkın ne şekilde kapatılacağı ve toplu sözleşmede uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağı hususu da merak hususu oldu.
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            Haberler Ekonomi Kamu işçilerine zam son dakika: 4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı kaç TL olacak?