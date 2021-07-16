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    Gelirini beyan edene büyük fırsat

    Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran borç yapılandırmasından pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenler de yararlanabilecek.

    Gelirini beyan edene büyük fırsat

    Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran borç yapılandırmasından pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edilmemiş kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı, ticari ve zirai kazancı, serbest meslek kazancını bildirenler de yararlanabilecek.

    Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri elde eden basit usule tabi esnaf, özel inşaat işlerinde çalışan işçiler, kira geliri elde edenler 31 Ağustos'a kadar başvurarak verilerini tarh ettirebilecek.

    Yasa kapsamındaki tutarın 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde borçlara katsayı uygulanmayacak. Hazal ATEŞ.

        PİŞMANLIK ZAMMI YOK


        Beyan         edilmemiş veya eksik beyan edilen gelir, kazanç, vergiye tabi diğer olayları pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle yapılandırma yasası kapsamında beyan etme imkanı getirildi.

        Bu kapsamdaki vergilerin tamamının, Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödenmesi durumunda vergi cezaları, pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek.
            Bağ-Kur emeklisinin parası hesapta
            Haberler Ekonomi Gelirini beyan edene büyük fırsat