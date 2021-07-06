Ve sonunda netleşti! Milyonlar bekliyordu: 12-16 Temmuz arasında paralar hesaplara yatıyor! Bankanızdan alın!

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. İkramiye ödemelerinin bu tarihten evvelce hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 senesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının sonrasında yaptığı bildirimde "Emeklilerimizin Temmuz ayı ikramiye ve aylıkları bayramdan evvelce ödenecek." dedi.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?
1000 TL olan bayram ikramiyeleri 2021 Ramazan Bayramı'nda 100 TL zamlanarak 1.100 TL olarak hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin aynı şekilde yani 1.100 TL ödenmesi bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. İkramiye ödemelerinin bu tarihten evvelce hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 senesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının sonrasında yaptığı bildirimde "Emeklilerimizin Temmuz ayı ikramiye ve aylıkları bayramdan evvelce ödenecek." dedi.