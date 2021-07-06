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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 11:50
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    • 06.07.2021 11:50
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    Ve sonunda netleşti! Milyonlar bekliyordu: 12-16 Temmuz arasında paralar hesaplara yatıyor! Bankanızdan alın!

    Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyeleriyle alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Kurban Bayramı’na günler kala ikramiyelerin ne vakit yatacağı merak ediliyor. Gözler bayram evveli ödenmesi beklenilen ödemelerin yatacağı tarihe çevrildi. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Peki, 1.100 lira olan Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne vakit yatacak?

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşti! Milyonlar bekliyordu: 12-16 Temmuz arasında paralar hesaplara yatıyor!

    Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. İkramiye ödemelerinin bu tarihten evvelce hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 senesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının sonrasında yaptığı bildirimde "Emeklilerimizin Temmuz ayı ikramiye ve aylıkları bayramdan evvelce ödenecek." dedi.

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

    1000 TL olan bayram ikramiyeleri 2021 Ramazan Bayramı'nda 100 TL zamlanarak 1.100 TL olarak hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin aynı şekilde yani 1.100 TL ödenmesi bekleniyor.

    BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. İkramiye ödemelerinin bu tarihten evvelce hesaplara yatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 senesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının sonrasında yaptığı bildirimde "Emeklilerimizin Temmuz ayı ikramiye ve aylıkları bayramdan evvelce ödenecek." dedi.

        Kimler ikramiye ödemesinden yararlanacak?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

        Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.
        Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak.

        Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

        Emekliler ikramiyelerini ne zaman alabilecekler?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

        Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi?

        İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Milyonlar bekliyordu: 12-16 Temmuz arasında paralar hesaplara yatıyor! Bankanızdan alın!