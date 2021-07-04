Çalışmadan emeklilik mümkün: Memurların 10 yıl süresini doldurması yeterli

2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor.
Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurup Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor.
Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor. Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor.