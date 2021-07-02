Ruslar bizi özlemiş

Turizm sektöründe Rus turist sevinci yaşanıyor. Uçuşların başlamasıyla birlikte Rus turistlerin akın etmesi turizm bölgelerini de hareketlendirdi.
Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Rus uçakları arka arkaya Antalya'ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanı'na geliyor" dedi.
Sadece Rus pazarının Antalya ve Belek bölgesi için yeterli olmadığını anlatan Alkaya, "Beraberinde Ukrayna ve İngiltere pazarının da bu yıl iyi performans göstermesi şart. Ruslar Antalya'yı çok özlemişler. Öncelikle başka bir destinasyona yönelmediler ve ısrarla Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediler" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya turizm pastasının, salgın nedeniyle büyük ölçüde daraldığını aktaran Alkaya, "Türkiye için, özellikle Antalya ve Belek Bölgesi için Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir turizm başarısına çevirme zamanı" dedi.
Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Rus uçakları arka arkaya Antalya'ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanı'na geliyor" dedi.
Sadece Rus pazarının Antalya ve Belek bölgesi için yeterli olmadığını anlatan Alkaya, "Beraberinde Ukrayna ve İngiltere pazarının da bu yıl iyi performans göstermesi şart. Ruslar Antalya'yı çok özlemişler. Öncelikle başka bir destinasyona yönelmediler ve ısrarla Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediler" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya turizm pastasının, salgın nedeniyle büyük ölçüde daraldığını aktaran Alkaya, "Türkiye için, özellikle Antalya ve Belek Bölgesi için Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir turizm başarısına çevirme zamanı" dedi.