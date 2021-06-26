4 milyon üniversite mezununun öğrenim ve harç kredisi borcu siliniyor

4 milyon üniversite mezununun toplam 5 milyar 860 milyon liralık öğrenim ve harç kredisi borcu yapılandırılıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Gecikme faizi silinirken, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.

Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecek. Öğrenim ve harç kredisi borçlarının yapılandırılması için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

İlk taksit ödemeleri de Eylül sonuna kadar yapılacak. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de duracak.