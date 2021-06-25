Hem babadan hem eşten maaş: Çift emekli aylığı müjdesi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, Bağ-Kur sigortasından hak sahiplerine ikinci ölüm aylığının bağlanmadığını belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali olarak gördüğü bu durumun yasal düzenlemeyle giderilmesini istedi.

Aylıkların bağlanması ve bağlanmaması yönünde çok farklı uygulamaların söz konusu olduğunu anlatan Aykırı, şöyle konuştu:

"1479 sayılı Kanun'un 45 ve 46. maddeleri, Bağ-Kur kapsamındaki hak sahiplerine ikinci aylığın bağlanmasını engelliyor. Bağ-Kur mevzuatından aylık bağlanmasında gelir testi veya başka yerden aylık almama gibi engelleyici koşullar kaldırılmalı, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatı ile paralellik sağlanmalıdır."