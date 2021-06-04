Memur-Sen seyyanen artış istedi

Milyonlarca memurun beklediği, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur- Sen'den seyyanen zam çağrısı geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirilen en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebinin yeni enflasyon verileriyle güncellenmesini istedi.
Kamu görevlilerinin ilk 6 aylık yüzde 3'lük maaş artışı ile enflasyonun 3.39 puan gerisinde kaldığını anlatan Yalçın, "Kamu görevlilerinin, 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, Mart'tan itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Mayıs sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'deki 100 lirası 93.98 liraya, 1.000 lirası ise 939.81 liraya düştü" şeklinde konuştu.
Kamu görevlilerinin ilk 6 aylık yüzde 3'lük maaş artışı ile enflasyonun 3.39 puan gerisinde kaldığını anlatan Yalçın, "Kamu görevlilerinin, 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, Mart'tan itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Mayıs sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'deki 100 lirası 93.98 liraya, 1.000 lirası ise 939.81 liraya düştü" şeklinde konuştu.