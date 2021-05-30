Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'dan önce sigortalı olanlar dikkat: Emekli olamayana toplu para imkanı

    'dan önce sigortalı olanlar dikkat. Ülkemizde 3600 gün çalışmak da emekli ederken, primi tamamlayamayanlara ise toplu ödeme formülü devreye giriyor. , yaşı dolduranlara primlerinin parasını iade ediyor.

    Emekli olamayana toplu para

    Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor.

    Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün. Ancak bazı sigortalılar bu şartları sağlayamıyor. Bu kişilere de 'yaşlılık toptan ödemesi' imkanı sunuluyor.

    Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara bu ödeme yapılıyor.

        Bu kişiler, birikmiş primlerini toplu olarak geri alabiliyor.

        YAKINI DA İSTEYEBİLİR


        Toplu para talebi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da yapılabiliyor.

            Burada da ölüm aylığı bağlanmaması esas alınıyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

            NELER ÖDENİYOR?
            Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor.

            SSK'lılara (4A), 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri veriliyor.

                Bağ-Kur'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler iade ediliyor.

                Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum-askerlik gibi borçlanmalar geri verilmiyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
                Haberler Ekonomi 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar dikkat: Emekli olamayana toplu para imkanı