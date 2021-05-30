Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor.
Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün. Ancak bazı sigortalılar bu şartları sağlayamıyor. Bu kişilere de 'yaşlılık toptan ödemesi' imkanı sunuluyor.
Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara bu ödeme yapılıyor.