Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin son verileri açıkladı. BES'te toplam fon büyüklüğü 165 milyar 900 milyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 145 milyar 178 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 20 milyar 758 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 906 bin olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) verileri de açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 776 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 13 milyar lira oldu. İşveren sayısının 229 bin olduğu OKS'de, sertifika sayısı ise 7 milyon 559 bin olarak kayıtlara geçti.