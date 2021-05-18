Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Dimes meyve suyu paketinden çıkan yabancı maddeyi sosyal medya adresinden ifşa etti. TAKVİM, konuyu sayfalarına taşıdı.

Dimes de dün analiz sonuçlarını açıkladı, yabancı madde için "Ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş küf ve mayadır" dedi. Ancak Pervin Ersoy'un tepkisi dinmedi.

HERKESE AYNI CEVAP!



Ersoy, sosyal medya hesabından firmaya şu karşılığı verdi: "Bana gelen binlerce mesajdan anladığım kadarıyla bu durumla daha önce birçok insan karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı standart olarak aynen bu yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese bu cevabı veriyorsunuz, Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyor? Cevabınızdan hiç tatmin olmadım."