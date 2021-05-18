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    Turizm Bakanı'nın eşi tüketiciyi uyardı

    Turizm Bakanı’nın eşi ’un aldığı meyve suyu paketinden çıkan cisim için Dimes ‘Ambalajının zarar görmesi sonucu oluşmuş’ dedi. Ersoy’un tepkisi dinmedi: Bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım.

    Akla zarar!

    Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Dimes meyve suyu paketinden çıkan yabancı maddeyi sosyal medya adresinden ifşa etti. TAKVİM, konuyu sayfalarına taşıdı.

    Dimes de dün analiz sonuçlarını açıkladı, yabancı madde için "Ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş küf ve mayadır" dedi. Ancak 'un tepkisi dinmedi.

    HERKESE AYNI CEVAP!


    Ersoy, sosyal medya hesabından firmaya şu karşılığı verdi: "Bana gelen binlerce mesajdan anladığım kadarıyla bu durumla daha önce birçok insan karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı standart olarak aynen bu yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese bu cevabı veriyorsunuz, Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyor? Cevabınızdan hiç tatmin olmadım."

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    Haberler Ekonomi Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy tüketiciyi uyardı