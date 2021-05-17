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    Tedavi için 'yi tercih edenler arasında ülkeleri ilk sırayı aldı

    (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. ler, bu yılın ilk çeyreğinde saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için ’ye gelen turist sayısının yaklaşık 125 bin olduğunu söyledi.

    Saç için geldiler

    Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler, bu yılın ilk çeyreğinde saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için 'ye gelen turist sayısının yaklaşık 125 bin olduğunu söyledi. Terziler, "Rakamlar 'a göre yüzde 50 azalma eğiliminde ancak bu durumu pandemi ortamı nedeniyle doğal karşılıyoruz. 17 Mayıs itibariyle sektörümüzün ciddi anlamda atağa kalkacağını düşünüyorum" dedi. Tedavi için Türkiye'yi tercih eden sağlık turistlerinin ağırlıklı olarak ülkelerinden geldiğini belirten Terziler, "Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerden hastalarımız gelmeye devam etti. Avrupa dışında de Türkiye'nin sağlık turizmi alanında en üst ligde mücadele ettiğini gördü" diye konuştu. Sağlık turistlerinin Türkiye'yi en çok saç ekimi için tercih ettiğini anlatan Terziler, şöyle konuştu: "İkinci olarak estetik operasyonlar, üçüncü olarak ise diş tedavilerini yanlış olmaz."

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