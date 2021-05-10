2017 senesinde Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınan taşeron işçiler 2021 senesi TİS görüşmeleri ile ilk kez önerilerini masaya sunacaklar. Taşeron işçi olarak çalışırken kamu kadrosuna geçirilen ve 4/D statüsüne alınan taşeron işçilerin toplu sözleşmelerine ait son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadroya geçtikten sonra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılmayan taşeron işçilere 2021'de TİS müjdesi verilecek.
Taşeron işçilerin de aralarında bulunduğu kamu işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 2021'in Temmuz ayında başlayacak. Bu tarihte yapılacak olan görüşmelerle taşeron işçilerin 2022 ve 2023 maaş zamları belli olacak.
İLK AÇIKLAMA BEKLENİYOR - 2021 TAŞERON İŞÇİ TİS TARİHİ
Geçtiğimiz haftalarda Hak İş Sendikası Başkanı Ahmet Arslan katılmış olduğu bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamasında 2021 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi. Görüşmelerin uzun bir maraton olacağı ipuçlarını veren Arslan, bu sürecin birkça ay bulabileceğini ifade etti. Bu açıklama kapsamında 2021 TİS görüşmelerinin en az 2 aylık bir süreci kapsaması bekleniyor.
MAAŞ ZAMMI, ASGARİ ÜCRET YÜZDELİK DİLİM, PROMOSYON ZAMMI, TAYYİN HAKKI, EK ÖDEMELER, GÖREV TANIMI
2021 TİS masasında yer alacak en önemli başlık maaş zammı olacak. Maaş zam oranı hakkında çok sayıda değerlendirme olsa da beklentilerin dışında bir zam gelmesi de muhtemel. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. Masada yer alacak bir diğer konu yüzdelik dilim ile ek zam meselesi.
Yargı kararları taşeron işçilerin elini güçlendiriyor. Bunun dışında görev tanımı yapılması ve işçilerin görevlerinin dışında kullanılmasının engellenmesi de konuşulacak konulardan. Aile birliği adına en önemli düzenlemelerden birisinin de tayin hakkı konusunda olması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın tayin konusunda nasıl bir çalışma yapacağı, Türk İş Sendikasının nasıl bir teklifle bulunacağı ise merak konusu.