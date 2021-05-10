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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 08:47
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    • 11.05.2021 08:47
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    Zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri kaç TL olacak? Kadrolu KHK'lı 2021 TİS tarihi!

    olarak çalışırken kamu kadrosuna geçirilen ve 4/D statüsüne alınan taşeron işçilerin toplu sözleşmelerine ait son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kamu kurumlarında çalışan kadrolu KHK'lı taşeron işçilerin 2021 yılı maaş zam oranları belli olacak. ile belli olacak maaş zam oranları için hem görüşmelerin başlaması hemde alınacak kararlar merak ediliyor. zam oranı, memur zam oranı, emekli zam oranlarının belli olmasının taşeron işçilerin maaş zam oranlarına dair tüm ayrıntılar ve masada olan öneriler haberimizde. İşte kadrolu KHK'lı 2021 taşeron işçi TİS tarihi!

    takvim.com.tr
    Zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri kaç TL olacak?

    2017 senesinde Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınan taşeron işçiler 2021 senesi TİS görüşmeleri ile ilk kez önerilerini masaya sunacaklar. Taşeron işçi olarak çalışırken kamu kadrosuna geçirilen ve 4/D statüsüne alınan taşeron işçilerin toplu sözleşmelerine ait son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadroya geçtikten sonra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılmayan taşeron işçilere 2021'de TİS müjdesi verilecek.
    Taşeron işçilerin de aralarında bulunduğu kamu işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 2021'in Temmuz ayında başlayacak. Bu tarihte yapılacak olan görüşmelerle taşeron işçilerin 2022 ve 2023 maaş zamları belli olacak.

    İLK AÇIKLAMA BEKLENİYOR - 2021 TAŞERON İŞÇİ TİS TARİHİ

    Geçtiğimiz haftalarda Hak İş Sendikası Başkanı Ahmet Arslan katılmış olduğu bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamasında 2021 toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi. Görüşmelerin uzun bir maraton olacağı ipuçlarını veren Arslan, bu sürecin birkça ay bulabileceğini ifade etti. Bu açıklama kapsamında 2021 TİS görüşmelerinin en az 2 aylık bir süreci kapsaması bekleniyor.

    MAAŞ ZAMMI, ASGARİ ÜCRET YÜZDELİK DİLİM, PROMOSYON ZAMMI, TAYYİN HAKKI, EK ÖDEMELER, GÖREV TANIMI

    2021 TİS masasında yer alacak en önemli başlık maaş zammı olacak. Maaş zam oranı hakkında çok sayıda değerlendirme olsa da beklentilerin dışında bir zam gelmesi de muhtemel. Burada referans alınacak veriler asgari ücret zammı ve emekli ile memurlara verilen zamlar, enflasyon oranları olacak. Masada yer alacak bir diğer konu yüzdelik dilim ile ek zam meselesi.

    Yargı kararları taşeron işçilerin elini güçlendiriyor. Bunun dışında görev tanımı yapılması ve işçilerin görevlerinin dışında kullanılmasının engellenmesi de konuşulacak konulardan. Aile birliği adına en önemli düzenlemelerden birisinin de tayin hakkı konusunda olması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın tayin konusunda nasıl bir çalışma yapacağı, Türk İş Sendikasının nasıl bir teklifle bulunacağı ise merak konusu.

        TAŞERON İŞÇİLERE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

        Bilindiği üzere kadroya dahil edilen taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı o dönem Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşme ile belirlenmişti.

        Kadro sonrası uygulamaya giren ve halen geçerli olan söz konusu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin maaşlarına her 6 aylık zam dönemlerinde yüzde 4 oranında zam yapılması öngörüldü. Enflasyon oranlarının altında zam alan taşeron işçilerin alım güçleri bu süreçte düştü.

        TAŞERONA 1.000 TL SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

        Taşeron işçiler 2021 Temmuz ayında maaş zammını TİS ile alacaklar. Ancak bu TİS görüşmelerinde çıkacak zammın mağduriyetlerine gidereceğine inanmıyorlar. Onun için de geçmişteki mağduriyetlerin karşılığı için maaş zammı uygulanmadan önce kendilerine 1.000 TL seyyanen zam istiyorlar. Bu şekilde adaletsizliğin ortadan kalkacağına inanan taşeron işçiler ardından yapılacak maaş zammı ile hak ettikleri maaşı alacaklarını inanıyorlar.

        KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK

        "Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.

        Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

            TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR

            Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü.

            GERİYE DÖNÜK İNCELEME YAPILMAMALI

            Arslan, kısa çalışma uygulamasının salgın döneminde işletme ve özellikle işçilerin gelire kavuşması için denetimsiz olarak beyanname üzerinden bağlandığını anımsatarak, gelinen aşamada geriye dönük incelemelerin yapıldığını, bazı işletmelerin ve işçilerin kısa çalışmadan yararlanamayacağı yönünde belirlemeler yapılması halinde iade taleplerinin gündeme gelebileceğini vurguladı. Arslan, bu durumun işletmeler açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi.
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            Haberler Ekonomi Zam, yüzdelik dilim, tayin, görev tanımı, promosyon ücretleri kaç TL olacak? Kadrolu KHK'lı 2021 taşeron işçi TİS tarihi!