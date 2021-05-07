



"Latin Amerika'nın en büyük e-ticaret platformu olan Mercado Libre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ( SEC ) 2021'in ilk çeyreğinde 7,8 milyon dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Alınan BTC'ler Arjantin şirketini Bitcoin satın alan ilk büyük Latin Amerika şirketi yapıyor ve daha önce yetkililere varlıklarında BTC tuttuğunu duyuran MicroStrategy ve Tesla gibi özel bir şirketler kulübüne katıldığını gösteriyor.

"Uniswap v3 protokolün bugüne kadarki en güçlü sürümü olduğu açıklanırken bazı önemli özellikleriyle ilgili ayrıntılar verildi bunlar; Takas arayüzü artık alım satımları Uniswap v3 üzerinden yönlendirecek ve Uniswap v2'de daha iyi bir döviz kuru mevcut olduğunda bir uyarı sağlayacaktır. Ayrıca Likidite havuzu ara yüzü artık çoklu ücret katmanları ve konsantre likidite ile Uniswap v3 pozisyonlarının oluşturulmasını destekliyor.