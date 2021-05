"Ripple'ın avukatları, SEC'in kripto varlığının milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden olduğunu savunarak davaya müdahale etmeye çalışan birkaç XRP sahibini destekleyen bir önergede bulunuyor. Ripple'ın avukatları, yatırımcıların bir dereceye kadar katılmalarına izin verildiğini söylüyor. Ayrıca SEC'i, örgütün amacının korumak olduğu menfaatleri açıkça göz ardı etmekle suçluyor.

"Grayscale Investments, New York Giants ile iş birliği yaparak ekibin "Resmi Dijital Para Birimi Varlık Yönetimi Ortağı" oldu. Kripto yatırımları devi Grayscale ve Ulusal Futbol Ligi takımı New York Giants ortak oldu ve bugün yayınlanan bir duyuruya göre 'New York metropol alanını desteklemeyi' taahhüt ediyor.

"ADA hissesinin lansmanı 4 Mayıs'ta Kraken'in resmi Twitter hesabında duyuruldu. Tweet'e göre, ilk yıllık stake ödülleri yüzde dört ile yüzde altı arasında olacak."