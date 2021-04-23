Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. Meclisin açılmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunun tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. KİT'lerdeki çalışana aynı zamanda zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Peki KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifin gerekçesinde şu ifadeler görüldü:
696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayanların başında üniversitelerin kendi bünyesinde kurduğu, kendi gelirleriyle giderlerine karşılayan, iktisadi işletmeler kapsamında Merkezi Yemekhane Müdürlüğü ile diğer İşletme Müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen işçiler de gelmektedir.
Ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, yaklaşık 1 yılı aşkın süredir eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan yapan üniversitelerimizin yemekhane ve diğer işletme müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesinde sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur. Bu olumsuz ortamda uzun süredir kısa çalışma ödeneği ile geçimini sağlamaya çalışan işçilerin Mart 2021 sonu itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma sürelerinin yasal olarak sona ermiş olması onları şimdi maddi olarak daha da çok zorlayacak ücretsiz izne çıkarılma sıkıntısına itmiştir.
Tüm şartları taşıdıkları halde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel gideri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçilere de kadro verilmemiştir. Bu kapsamda, malzemeli yemekhane ihalelerinde ya da araçlı şoför çalıştırma ihalelerinde personel gideri yüzde 70'in altında olanlar kadro hakkından yararlanamadı. Devlet kurumlarında halen taşeron firmalarda çalışan işçiler, aynı işi yaptığı arkadaşıyla aynı haklara sahip olamadı.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Bu madde ile en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli ışçı kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ile KİTier, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflere çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarında istihdamı amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.