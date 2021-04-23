TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen teklifin gerekçesinde şu ifadeler görüldü:

696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayanların başında üniversitelerin kendi bünyesinde kurduğu, kendi gelirleriyle giderlerine karşılayan, iktisadi işletmeler kapsamında Merkezi Yemekhane Müdürlüğü ile diğer İşletme Müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen işçiler de gelmektedir.

Ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, yaklaşık 1 yılı aşkın süredir eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan yapan üniversitelerimizin yemekhane ve diğer işletme müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanuna göre istihdam edilen taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesinde sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur. Bu olumsuz ortamda uzun süredir kısa çalışma ödeneği ile geçimini sağlamaya çalışan işçilerin Mart 2021 sonu itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma sürelerinin yasal olarak sona ermiş olması onları şimdi maddi olarak daha da çok zorlayacak ücretsiz izne çıkarılma sıkıntısına itmiştir.