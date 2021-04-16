BES tasarruf bilincini artıracak

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

2002'den beri hayatımızda olan BES'e bugüne kadar 10 milyondan fazla kişinin girdiğini anlatan Sincek, "Gönüllü olan üçüncü basamakta halihazırda yaklaşık 7 milyon kişi aktif olarak devam ediyor. OKS ile birlikte 6 milyon çalışanın da bulunduğu ikinci basamak ile yaklaşık 13 milyon kişiyi kapsayan bir tasarruf sisteminden bahsediyoruz. BES'te 156 milyar liralık da fon söz konusu" dedi. 2020'de enflasyonun üzerinde sağladığı getirilerle BES'in tercih edenleri sevindiren bir sistem olmayı sürdürdüğünü anlatan Sincek, şöyle konuştu:

"Yüzde 25 devlet katkısı ayrıca hiçbir tasarruf aracında olmayan çok önemli bir avantaj sunuyor. BES, gösterdiği performansla, Türkiye'nin lider tasarruf ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı. Özellikle pandemiyle geçirdiğimiz son bir yıllık süreçte, bireysel tasarrufun önemi, herkes tarafından çok daha iyi görüldü."

'ÇOCUKLAR VE GENÇLER SAHİPLENECEK'

Ekonomik reform paketiyle planlamaya alınan düzenlemelere de değinen Sincek, "Özellikle 18 yaş altı 23 milyon gencimizin yarınlarını BES ile güvence altına alma imkanı oluştu. Ebeveyn, çocuğu için küçük yaşta BES yaptırırsa, hem eğitim hem de diğer ihtiyaçlar için ciddi katkı yapacak tasarrufa ulaşabilir. Tasarrufun farkındalığı daha erken yaşlarda anlaşılmaya başlayacak. Tasarruf etme ve gelecek planlamaya yönelik bilgi ve beceriler, çocuklar ve gençler tarafından da giderek daha çok sahiplenilecek" dedi.

'10 MİLYAR TL AKTARILACAK'

Sincek şöyle devam etti: "BES'in 18 yaş altına açılmasıyla birlikte aile içinde bu konular daha fazla konuşulmaya başlanacak. Bununla birlikte burada bir farkındalık ve bilinçlenme söz konusu olacak. Ayrıca reform paketinde mevzubahis olan düzenlemeyle sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar BES'e aktarımına imkan tanınacak. Tahminler, 10 milyar liralık bir birikimin sisteme aktarılacağı yönünde… Bu sistemin kapsayıcılığı anlamında olumlu bir adım."