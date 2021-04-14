Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.08 artışla 2,346.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 270.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle 567.79 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 40.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 87.79 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 222 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.