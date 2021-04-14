Dogecoin (DOGE) şaha kalktı! Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı! Dogecoin neden yükseldi? Neredeyse 1 dolar...
Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Dogecoin fiyatı bir anda 0.096 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!
Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Dogecoin fiyatı bir anda 0.096 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!
Şaka token'ı olarak başlatılan DOGE, en son ATH'sini 29 Ocak'ta ilk kez 0.087 dolar seviyesine ulaşarak kaydetmişti. O dönem DOGE fiyatı, Reddit grubu SatoshiStreetBets, TikTok trader'ları ve tabii ki Tesla CEO'su Elon Musk tarafından 24 saat içinde yüzde 800'ün üzerinde pump'lanarak piyasada büyük ses getirmişti.