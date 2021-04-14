RAMAZAN İMSAKİYE
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Dogecoin (DOGE) şaha kalktı! Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı! Dogecoin neden yükseldi? Neredeyse 1 dolar...

Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Dogecoin fiyatı bir anda 0.096 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!

14.04.2021 06:44 - Son Güncelleme: 14.04.2021 06:44
Dogecoin DOGE Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Dogecoin fiyatı bir anda 0.096 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!

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Dogecoin DOGE Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

DOGECOİN (DOGE) TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI!

Kripto para piyasasının en popüler kripto para birimlerinden Dogecoin (DOGE), yakın zamanda Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.094 dolar'a ulaştı.

Dogecoin DOGE Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Şaka token'ı olarak başlatılan DOGE, en son ATH'sini 29 Ocak'ta ilk kez 0.087 dolar seviyesine ulaşarak kaydetmişti. O dönem DOGE fiyatı, Reddit grubu SatoshiStreetBets, TikTok trader'ları ve tabii ki Tesla CEO'su Elon Musk tarafından 24 saat içinde yüzde 800'ün üzerinde pump'lanarak piyasada büyük ses getirmişti.

Dogecoin DOGE Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Özellikle milyarder girişimci Elon Musk, düzenli olarak Dogecoin paylaşımı yaptığından büyük fiyat artışlarında DOGE ile birlikte anılmaya başlamıştı. Bir köşede Elon Musk'ın Twitter paylaşımı yapmasını bekleyen kripto üyeleri olduğunu bile söylemek mümkün.

Dogecoin DOGE Fiyatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Ocak ayındaki ralli, kripto para biriminin sadece bir günde yüzde 74'ün üzerinde düşüş göstermesi ile sadece bir pump olarak kaldı, ancak DOGE şimdi Musk'ın Twitter paylaşımları olmadan tüm zamanların en yüksek seviyelerinde ikna edici bir şekilde hareket ediyor.