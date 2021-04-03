Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 59.7 büyüdü ve 198 bin 660 adet seviyesine yükseldi. Otomobil ve hafif ticari pazarı, Mart'ta ise 10 yılın rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Mart'ta toplam pazar yüzde 92.8 artışla 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 91.4 artarak 76 bin 357, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte pazarın yüzde 86.5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Otomobil pazarı motor hacmine göre ilk çeyrekte 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak pazardan yüzde 90.4 pay aldı.