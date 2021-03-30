Ekonomik anlamda yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri geldi. Sosyal devlet anlayışı ile dar gelirli vatandaşlara kira ve yakacak yardımı müjdesi geldi. Kira yardımı şartları neler, kira yardımı 2021 ve yakacak yardımı kimlere yapılır, kira yardımı başvurusu nereye yapılır, yakacak yardımı nasıl alınır? Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? İhtiyaç sahibi olan ailelere verilen sosyal yardımlar için ödeme miktarları gibi ödeme tarihleri de belirlenmiştir. Peki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile yardımları arasından neler vardır?
Ailelere PTT'den 1000 TL, gıda desteği, kira yardımı!
* Gıda Yardımı – VGM ve SYDV'ler tarafından sağlanıyor.
* Kira Yardımı – Belediyeler tarafından sağlanıyor.
* 1000 TL Nakit Para – SYDV'ler tarafından sağlanıyor PTT'den ödeniyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.
Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.