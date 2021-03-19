Enerji risklerine uzman dokunuşu

VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, VHV markasının Türkiye sigorta piyasasında kısa süre içinde önemli bir yer edindiğini söyledi. Türkiye'de yerleşik 3 reasürans şirketinden biri olarak sigorta sektörünün büyümesine destek olmanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizen Maximilian Stahl, "Sektörün VHV Reasürans'a olan güven ve ilgisi her geçen gün artıyor. Sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren hemen hemen tüm sigorta şirketleri ve brokerler ile yakın şekilde çalışıyoruz. Gelinen noktada Türkiye'de hayat dışı branşlarda aktif tüm sigorta şirketleri ve brokerlarla çalışıyor ve endüstriyel, ticari ve proje risklerine reasürans desteği sağlıyoruz. Bu ilgi ile birlikte ise biz de hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz. Bu yönde de kısa sürede hizmet ağımıza yeni alanları da eklemeyi planlıyoruz" diye konuştu. VHV Reasürans'ın, altyapı/üstyapı inşaatlarından enerji üretim santralleri ve boru hatları montaj risklerine kadar geniş bir yelpazede mühendislik alanında risk kabulü yaptığını ifade eden Maximilian Stahl, "Bugün Türkiye genelindeki, bina inşaatı, tünel inşaatı, yol inşaatı, stadyum inşaatı, baraj inşaatı, liman ve havalimanı inşaatı, köprü inşaatı, çeşitli tiplerde enerji santrali montajı ve çeşitli tiplerde fabrika montajındaki olası risklere karşı farkımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

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