Yapı Kredi: Bir aylık net maaşı 1500 TL'den düşük olan emeklilere 1000 TL ödenir. Maaşı 1500 TL 2500 TL arası olan emeklilere 1250 TL ödenir. Maaşı 2500 TL'nin üzerinde olan emeklilere 1500 TL ödenir.

Denizbank: Banka en düşük 675 TL promosyon ödemesi yapıyor. En yüksek ödeme ise 1000 TL. Maaşı 1500 ile 2500 TL arası olanlara ise 800 TL ödeniyor.

Vakıfbank: Emekli maaşı 1500 TL'nin altında olanlara 500 TL, Maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, Maaşı 2500 TL'den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.