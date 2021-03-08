Ziraat Bankası tarafından emekliler için ne kadar maaş promosyon ödemesi yapacağı hakkında açıklamada bulundu. Emekli maaş promosyon ödemesi almak için kişilerin başvuru yapması gerekir. Bunun için illa şubelere gitmek zorunda da kalmayacaklar. ATM ya da SMS üzerinden anlık olarak yapılabilecek olduğu gibi bir yandan diledikleri an müşteri hizmetlerini arayarak ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvurular yapılabilecek. Kişilerin ödeme alabilmek için Ziraat bankasına maaş müşterisi olmak için 3 yıl taahhüt vermesi gerekiyor. Bu sayede bir kereye mahsus olarak bu ödemeler kişilerin ilk maaşları ile beraber hesaplarına yatırılacak. Bunun için bir kere başvuru yapmış olmak yeterli olacaktır.
Ziraat Bankası emekli maaş müşterileri için promosyon ödemesi açıkladı…
Ziraat bankası tarafından yapılacak olan açıklamalara bakılacak olursa 2021 yılında kişiler ne kadar maaş alıyorsa ona oran ile ödemeler yapılacak. Bu ödemeler karşısında verilecek promosyon ödemeleri;Maaşları 1500 TL olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 625 TL,Maaşları en az 2500 TL olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 750 TL olarak açıklandı.
Başvurular nasıl yapılacak?
Emekli maaş promosyon ödemesi almak için kişilerin başvuru yapması gerekir. Bunun için illa şubelere gitmek zorunda da kalmayacaklar. ATM ya da SMS üzerinden anlık olarak yapılabilecek olduğu gibi bir yandan diledikleri an müşteri hizmetlerini arayarak ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvurular yapılabilecek. Kişilerin ödeme alabilmek için Ziraat bankasına maaş müşterisi olmak için 3 yıl taahhüt vermesi gerekiyor. Bu sayede bir kereye mahsus olarak bu ödemeler kişilerin ilk maaşları ile beraber hesaplarına yatırılacak. Bunun için bir kere başvuru yapmış olmak yeterli olacaktır.