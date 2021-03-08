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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 15:21
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    • 08.03.2021 15:21
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    Oldukça cazip! Emekliye promosyonda son dakika gelişmesi! emekli maaş promosyon ödemesini açıkladı!

    Emeklilere özel promosyon kampanyalarında Mart 2021 döneminde daha yüksek tutarlı ödemeler için bankalardan duyurular yayımlanıyor. Bu anlamda emekli maaş alan herkesi çok yakından ilgilendiren gelişmeler geliyor. Promosyon ödemeleri ile yüzleri bir nebze de olsa gülen emekli vatandaşlar ne kadar ödeme alacaklarını merak ederek araştırmaya başladı. : Emekli maaşı 1500 TL’nin altında olanlara 500 TL, Maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, Maaşı 2500 TL’den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor. Kişilerin ödeme alabilmek için Ziraat Bankasına maaş müşterisi olmak için 3 yıl taahhüt vermesi gerekiyor. Bu sayede bir kereye mahsus olarak bu ödemeler kişilerin ilk maaşları ile beraber hesaplarına yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödemesini açıkladı!

    Ziraat Bankası tarafından emekliler için ne kadar maaş promosyon ödemesi yapacağı hakkında açıklamada bulundu. Emekli maaş promosyon ödemesi almak için kişilerin başvuru yapması gerekir. Bunun için illa şubelere gitmek zorunda da kalmayacaklar. ATM ya da SMS üzerinden anlık olarak yapılabilecek olduğu gibi bir yandan diledikleri an müşteri hizmetlerini arayarak ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvurular yapılabilecek. Kişilerin ödeme alabilmek için Ziraat bankasına maaş müşterisi olmak için 3 yıl taahhüt vermesi gerekiyor. Bu sayede bir kereye mahsus olarak bu ödemeler kişilerin ilk maaşları ile beraber hesaplarına yatırılacak. Bunun için bir kere başvuru yapmış olmak yeterli olacaktır.

    Ziraat Bankası emekli maaş müşterileri için promosyon ödemesi açıkladı…

    Ziraat bankası tarafından yapılacak olan açıklamalara bakılacak olursa 2021 yılında kişiler ne kadar maaş alıyorsa ona oran ile ödemeler yapılacak. Bu ödemeler karşısında verilecek promosyon ödemeleri;Maaşları 1500 TL olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 625 TL,Maaşları en az 2500 TL olan emekli vatandaşlar için banka tarafından verilecek promosyon ödemesi 750 TL olarak açıklandı.

    Başvurular nasıl yapılacak?

    Emekli maaş promosyon ödemesi almak için kişilerin başvuru yapması gerekir. Bunun için illa şubelere gitmek zorunda da kalmayacaklar. ATM ya da SMS üzerinden anlık olarak yapılabilecek olduğu gibi bir yandan diledikleri an müşteri hizmetlerini arayarak ya da mobil bankacılık hizmetleri üzerinden başvurular yapılabilecek. Kişilerin ödeme alabilmek için Ziraat bankasına maaş müşterisi olmak için 3 yıl taahhüt vermesi gerekiyor. Bu sayede bir kereye mahsus olarak bu ödemeler kişilerin ilk maaşları ile beraber hesaplarına yatırılacak. Bunun için bir kere başvuru yapmış olmak yeterli olacaktır.

        Diğer bankaların ödemeleri

        Garanti Bankası: 1500 TL'ye kadar aylık emekli maaşı olanlara 800 TL, 1500 TL 2000 TL arasında maaşı olanlar 1000 TL, 2500 TL üzerinde maaşı olanlara ise 1200 TL ödeme yapılır.

        Vakıbank: Emekli maaşı 1500 TL'nin altında olanlara 500 TL, Maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, Maaşı 2500 TL'den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

        Yapı Kredi: Bir aylık net maaşı 1500 TL'den düşük olan emeklilere 1000 TL ödenir. Maaşı 1500 TL 2500 TL arası olan emeklilere 1250 TL ödenir. Maaşı 2500 TL'nin üzerinde olan emeklilere 1500 TL ödenir.

        Denizbank: Banka en düşük 675 TL promosyon ödemesi yapıyor. En yüksek ödeme ise 1000 TL. Maaşı 1500 ile 2500 TL arası olanlara ise 800 TL ödeniyor.

        Vakıfbank: Emekli maaşı 1500 TL'nin altında olanlara 500 TL, Maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, Maaşı 2500 TL'den fazla olanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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        Haberler Ekonomi Oldukça cazip! Emekliye promosyonda son dakika gelişmesi! Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödemesini açıkladı!
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