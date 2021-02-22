Vatandaşı kandıran sitelere erişim engeli

İnternet üzerinden satılan ürünlerde tüketicinin mağduriyetine son vermek için önemli bir adım daha atılıyor. 12 Mart'ta yürürlüğe girecek olan kanun ile güvenilmeyen ve standartlara uygun olmayan ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına yaptırım geliyor. Ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek. Vatandaşı kandıranlara parasal yaptırım da uygulanacak. (HAZAL ATEŞ)
LOJMANLARDAN 1.1 MİLYAR TL
Kamuda tasarruf amacıyla satışa çıkarılan kamu lojmanlarından 1.1 milyar lira gelir sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.3 milyar lira değerinde 10 bine yakın konutun satışa çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 6 bin 220 kamu konutu satıldı. Bunların 4 bin 800'ü kamu görevlilerine satıldı" dedi. Satış talimatı verilen kamu konutlarının fiyat aralığı 39 bin lira ile 2.8 milyon lira arasında bulunuyor. (Hazal ATEŞ)
173 BİN 143 TAŞINMAZ SATILDI
Türkiye genelinde Ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardan 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri sağlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ocak ayında ülke genelinde 70 bin 587 konut, 49 bin 578 tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 işyeri, 13 bin 101 de diğer kategorilerinde gayrimenkul satışı yapıldı. Gayrimenkul satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.
LOJMANLARDAN 1.1 MİLYAR TL
Kamuda tasarruf amacıyla satışa çıkarılan kamu lojmanlarından 1.1 milyar lira gelir sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.3 milyar lira değerinde 10 bine yakın konutun satışa çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 6 bin 220 kamu konutu satıldı. Bunların 4 bin 800'ü kamu görevlilerine satıldı" dedi. Satış talimatı verilen kamu konutlarının fiyat aralığı 39 bin lira ile 2.8 milyon lira arasında bulunuyor. (Hazal ATEŞ)
173 BİN 143 TAŞINMAZ SATILDI
Türkiye genelinde Ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardan 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri sağlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ocak ayında ülke genelinde 70 bin 587 konut, 49 bin 578 tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 işyeri, 13 bin 101 de diğer kategorilerinde gayrimenkul satışı yapıldı. Gayrimenkul satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.