Vatandaşı kandıran sitelere erişim engeli

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üzerinden satılan ürünlerde tüketicinin mağduriyetine son vermek için önemli bir adım daha atılıyor. 12 Mart'ta yürürlüğe girecek olan kanun ile güvenilmeyen ve standartlara uygun olmayan ürünlerin satışına aracılık eden internet, radyo ve televizyon firmalarına yaptırım geliyor. Ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek. Vatandaşı kandıranlara parasal yaptırım da uygulanacak. (tasarruf amacıyla satışa çıkarılan kamu lojmanlarından 1.1 milyar lira gelir sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Türkiye genelindedeğerinde 10 bine yakın konutun satışa çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 6 bin 220 kamu konutu satıldı. Bunların 4 bin 800'ü kamu görevlilerine satıldı" dedi. Satış talimatı verilen kamu konutlarının fiyat aralığıile 2.8 milyon lira arasında bulunuyor. (Hazal ATEŞ)genelinde Ocak ayındagayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardantapu harcı geliri sağlandı.'nün verilerine göre, Ocak ayında ülke genelindekonut,tarla,arsa,işyeri,de diğer kategorilerinde gayrimenkul satışı yapıldı. Gayrimenkul satışları, bir önceki yılın aynı ayına göreazaldı.