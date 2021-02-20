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    Hile yağmuru

    Gıdada en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı başı çekiyor. Meclis Başkanı erci, "Daha önce ucuz olması nedeniyle yağı karıştırılıyordu. Artık o da pahalandı. Şu an tağşiş yağlarda kanola, aspir, prina rafine yağı kullanılıyor" dedi. Semerci, tüccara 30 lira olan zeytinyağı maliyetinin bu yöntemle 10 liraya kadar düştüğünü söyledi.

    Hile yağmuru
    Gıdada en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı başı çekiyor. Meclis Başkanı Mehmet Semerci, "Daha önce ucuz olması nedeniyle yağı karıştırılıyordu. Artık o da pahalandı. Şu an tağşiş yağlarda kanola, aspir, prina rafine yağı kullanılıyor" dedi. Semerci, tüccara 30 lira olan zeytinyağı maliyetinin bu yöntemle 10 liraya kadar düştüğünü söyledi. Gerçek zeytinyağının 5 litresinin 175 liranın altında olamayacağını belirten Semerci, daha ucuzlarında hile olabileceğini ifade etti.
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