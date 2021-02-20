Hile yağmuru

Gıdada en çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı başı çekiyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Semerci, "Daha önce ucuz olması nedeniyle ayçiçek yağı karıştırılıyordu. Artık o da pahalandı. Şu an tağşiş yağlarda kanola, aspir, prina rafine yağı kullanılıyor" dedi. Semerci, tüccara 30 lira olan zeytinyağı maliyetinin bu yöntemle 10 liraya kadar düştüğünü söyledi. Gerçek zeytinyağının 5 litresinin 175 liranın altında olamayacağını belirten Semerci, daha ucuzlarında hile olabileceğini ifade etti.
- Ekonomi
- 20.02.2021 Gazete