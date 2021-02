Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi.