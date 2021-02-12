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    • 12.02.2021 09:01
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    , ve 'de son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?

    Haftanın son işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi , , , gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından bugün yeni zirvesini gördü. Kripto para birimlerinden olan son günlerin en çok dikkat çeken yatırım aracı oluyor. 'ın tweetiyle adeta uçuşa geçmişti. 'ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında kripto parada yükseliş ivmesi devam etti. Peki, Bitcoin, ve Dogecoin'de son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu?

    takvim.com.tr
    DHA
    Rekor üsütüne rekor kırıyor! Bitcoin ve Dogecoin...

    Kurumsal alımların desteğindeki tırmanışını sürdüren, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından 48,745.73 dolarlık yeni zirvesini gördü.
    Son 24 saat içinde 44,482.17 ve 48,745.73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.33 artışla 47,166.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi.

    Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365.68 milyar dolardan, 1 trilyon 425.37 milyar dolara tırmandı. Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.


    Toplam 8,436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi.

    Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Mastercard'dan kripto para adımı atıldı" başlıklı analizinde, şöyle dedi:
    "Firma, yıl içinde hizmet verdiği işletmelere ödemelerinde kullanmaları için kripto para sistemi entegrasyonu yapmayı planlıyor. Resmi web sayfasında yer alan açıklamaya göre, yılın ilerleyen aylarında belirlenen kripto para birimlerinin Mastercard'ta destekleneceği bildirildi.

        "Twitter Bitcoin'i gündemine alıyor. Twitter'ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal, rezervlerine Bitcoin'i katabileceklerini söyledi. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in yine CEO'luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl bilançosuna Bitcoin eklemişti.
        "IOTA kendi merkezi olmayan oracle'ını yayınladı. Bu, IOTA dApp'lerin doğrulanabilir zincir dışı verileri hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. IOTA oracles, mevcut pazar lideri Chainlink gibi diğer blockchain oracle platformlarıyla rekabet ediyor.

        "Alman Telekom devi Deutsche Telekom Dapper Labs'in Flow blokzincirinde staking yapmaya başladı. Şirket, yakın gelecekte çok daha fazla staking yapmak istediğini belirtti. Bu, firmanın ilk kripto para atılımı değil. Şirket, daha önce Chainlink ağında node çalıştırmaya başlamıştı."

        DOGECOIN FİYATI NE KADAR?

        Dogecoin fiyatı bugün 0,067574 dolar olarak kaydedildi.

        DOGECOIN İLK 10'A GİRİŞ YAPTI!

        Dogecoin, piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasına yer alıyor.

        Uzun vadeli yatırımcıların radarına giren en büyük iki kripto para Bitcoin ve Ethereum'da da son haftalarda yeniden zirve seviyeler görüldü. Bitcoin hafta sonu 41 bin doları görmesinin ardından Hong Kong saatiyle 1:37'de 38 bin 730 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tüm zamanların zirve seviyesinden düştü.

        Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi.
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