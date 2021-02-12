"Twitter Bitcoin'i gündemine alıyor. Twitter'ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal, rezervlerine Bitcoin'i katabileceklerini söyledi. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in yine CEO'luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl bilançosuna Bitcoin eklemişti.

"IOTA kendi merkezi olmayan oracle'ını yayınladı. Bu, IOTA dApp'lerin doğrulanabilir zincir dışı verileri hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. IOTA oracles, mevcut pazar lideri Chainlink gibi diğer blockchain oracle platformlarıyla rekabet ediyor.

"Alman Telekom devi Deutsche Telekom Dapper Labs'in Flow blokzincirinde staking yapmaya başladı. Şirket, yakın gelecekte çok daha fazla staking yapmak istediğini belirtti. Bu, firmanın ilk kripto para atılımı değil. Şirket, daha önce Chainlink ağında node çalıştırmaya başlamıştı."