Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin fiyatı ne kadar kaç TL?

Dogecoin nasıl alınır? Kripto para Dogecoin nasıl alınır? Dogecoin fiyatı ne kadar sorusu gündem oldu. Kripto para birim Dogecoin adeta tutulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan artışla Dogecoin fiyatı yaklaşık 0,82 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı. Peki Dogecoin nasıl alınır?
DOGECOIN FİYATI NE KADAR?
Dogecoin fiyatı 0,069 dolardan 0,08 dolara yükseldi. DOGE daha sonra 0,074 dolar olan mevcut fiyatına geriledi.
DOGECOIN İLK 10'A GİRİŞ YAPTI!
Dogecoin, piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasına yer alıyor.
Uzun vadeli yatırımcıların radarına giren en büyük iki kripto para Bitcoin ve Ethereum'da da son haftalarda yeniden zirve seviyeler görüldü. Bitcoin hafta sonu 41 bin doları görmesinin ardından Hong Kong saatiyle 1:37'de 38 bin 730 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tüm zamanların zirve seviyesinden düştü.
Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi.