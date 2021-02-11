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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 13:31
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    • 11.02.2021 13:31
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    , nasıl alınır? Kripto para ne kadar kaç TL?

    nasıl alınır? ne kadar? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Kripto para birimlerinden olan Dogecoin son günlerin en çok dikkat çeken yatırım aracı oluyor. Elon Musk'ın tweetiyle Dogecoin adeta uçuşa geçmişti. Musk'ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında kripto parada yükseliş ivmesi devam etti.

    takvim.com.tr
    Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin fiyatı ne kadar kaç TL?

    Dogecoin nasıl alınır? Kripto para Dogecoin nasıl alınır? Dogecoin fiyatı ne kadar sorusu gündem oldu. Kripto para birim Dogecoin adeta tutulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan artışla Dogecoin fiyatı yaklaşık 0,82 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerine çıktı. Peki Dogecoin nasıl alınır?

    DOGECOIN FİYATI NE KADAR?

    Dogecoin fiyatı 0,069 dolardan 0,08 dolara yükseldi. DOGE daha sonra 0,074 dolar olan mevcut fiyatına geriledi.

    DOGECOIN İLK 10'A GİRİŞ YAPTI!

    Dogecoin, piyasa değeri en yüksek 10 kripto para birimi arasına yer alıyor.

    Uzun vadeli yatırımcıların radarına giren en büyük iki kripto para Bitcoin ve Ethereum'da da son haftalarda yeniden zirve seviyeler görüldü. Bitcoin hafta sonu 41 bin doları görmesinin ardından Hong Kong saatiyle 1:37'de 38 bin 730 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tüm zamanların zirve seviyesinden düştü.

    Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi.

        DOGECOIN'İN SLOGANI NEDİR?

        Dogecoin "To the moon!" sloganıyla anılır. Bu slogan Türkçeye, "Aya!" veya "Aya doğru!" şeklinde çevrilir. Dogecoin, son zamanlarda milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla dikkat çekmiştir.

        DOGECOIN'İN KISALTMASI VE LOGOSU NEDİR?

        Litecoin tabanlı elektronik para birimi olan Dogecoin'in kısaltması DOGE'dur. İnternet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpekten esinlenilerek logosu oluşturulmuştur.

        DOGECOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR?

        Dogecoin nasıl alınır sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir.

        Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Dogecoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Dogecoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır.

        DOGECOIN NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR?

        Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Dogecoin alabilirsiniz. Dogecoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır.

        Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar DOGE alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında DOGE'da satın alabilirsiniz. Örneğin, DOGE 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.
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