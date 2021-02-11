Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin fiyatı ne kadar kaç TL?

Uzun vadeli yatırımcıların radarına giren en büyük iki kripto para Bitcoin ve Ethereum'da da son haftalarda yeniden zirve seviyeler görüldü. Bitcoin hafta sonu 41 bin doları görmesinin ardından Hong Kong saatiyle 1:37'de 38 bin 730 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tüm zamanların zirve seviyesinden düştü.

Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin ile ilgili tweetler atarak kripto parada sosyal medyanın körüklediği ralliyi destekledi. Musk son olarak "Who let the Doge out" açıklamasıyla "Who let the dogs out" şarkısına atıfta bulundu. Musk 1 Şubat'taki bir söyleşide Bitcoin'in "iyi bir şey" olduğunu, Dogecoin ile ilgili açıklamalarının ise şaka olduğunu söyledi.