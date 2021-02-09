Şirketi caydırdı

Konya'da pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, aylık 90 lira ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen hız düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 liraya kadar çıkardı. Yine aynı durumla karşılaşan Kızılçay, aboneliğini iptal ettirmek için bin 200 lira cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla hakem heyetine başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Kızılçay, "Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın" dedi. Tüketicinin avukatı Emre Akman da "Kanun çok açık. Kanunu resmen yok sayarak insanlardan 'cayma bedeli' alıyorlar. Bu tamamen bir hukuksuzluk" diye konuştu.