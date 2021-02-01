Evde üretene 4'lü avantaj

Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Aile bütçesine bu şekilde katkı sağlayan kadınlara, devlet de vergi, sigorta kolaylıkları sunuyor. Evlerde üretim yapıp satanlar, vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor.
Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.
İNTERNETTEN SATANA VERGİ YOK
Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara torba yasayla sağlanan vergi muafiyeti hayata geçti. 1 Ocak'tan itibaren hayata geçen düzenlemeyle bu yıl 240 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. Bu tutar her yıl yeniden değerlenme oranında artacak. Düzenlemeden faydalanmak için 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi' almak ve bankada ticari hesap açarak tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekiyor.
Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar SGK'ya başvurarak bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.
İNTERNETTEN SATANA VERGİ YOK
Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara torba yasayla sağlanan vergi muafiyeti hayata geçti. 1 Ocak'tan itibaren hayata geçen düzenlemeyle bu yıl 240 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. Bu tutar her yıl yeniden değerlenme oranında artacak. Düzenlemeden faydalanmak için 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi' almak ve bankada ticari hesap açarak tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekiyor.