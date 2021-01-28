Borcunuza uygulanacak 1.105'lik katsayı ile toplam borcunuzu çarpacaksınız, ödeyeceğiniz toplam tutar 22 bin 100 lira olacak ve bunu da iki ayda bir 1.841 lira olarak ödeyeceksiniz ve 24 ay boyunca ödeyeceksiniz.

BAĞ-KUR'LULAR NE YAPACAK?

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur'lular prim borçlarını yapılandırabilecekleri gibi geçmişte hizmet süreleri durdurulanlar, bu sürelerini canlandırabilecek.