Yapılandırmada son tarih 2020'nin sonuydu, bir aylığına ertelendi. Bu süre, 1 Şubat'ta doluyor. Sosyal güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 5 gün.
Bugüne kadar da 1 milyon 428 bin kişi yapılandırma için başvurdu. Hazır bu imkandan yararlanmak için 5 gün süre varken, kafalarda hala nasıl başvuru yapılacağına dair soru işaretleri var. İşte tüm merak edilenler…
2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. Ağustos ayı sonraki borçlar için yapılandırmadan yararlanılamayacak.