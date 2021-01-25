Hazırladıkları raporda, yabancıların gayrimenkul satın almayı tercih ettikleri ülkeleri mercek altına aldıklarını belirten Ergüven, "Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı.

İranlılar, Afganlar ve Ruslar ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi. İspanya ve Yunanistan'da ise gayrimenkul satışı düşüşe geçti. İspanyol Tapu Sicilleri Derneği'nin son rakamlarına göre; 2020'nin ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6.4 düşüş yaşandı.