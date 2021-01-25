INHOUSE Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, 2020'deki yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu, bu yıl ivmenin daha da artacağını söyledi.
Hazırladıkları raporda, yabancıların gayrimenkul satın almayı tercih ettikleri ülkeleri mercek altına aldıklarını belirten Ergüven, "Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı.
İranlılar, Afganlar ve Ruslar ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi. İspanya ve Yunanistan'da ise gayrimenkul satışı düşüşe geçti. İspanyol Tapu Sicilleri Derneği'nin son rakamlarına göre; 2020'nin ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6.4 düşüş yaşandı.
ABD SATIŞTA GERİLEDİ
ABD'nin istatistiklerine bakıldığında yüzde 5 düşüş yaşandığını belirten Ergüven, "ABD'de, yabancılar Nisan 2019 ile Mart 2020 arasında, önceki 12 aylık dönemden yüzde 5 düşüşle, 74 milyar dolar değerinde konut alımı gerçekleştirdi. Bu rakam önceki dönemin yüzde 36'lık düşüşünü takip ederek, art arda düşüş gerçekleşen ikinci yıl oldu" dedi.