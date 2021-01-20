Türkiye yine öne çıktı! On binlerce kişiye bu yöntemle istihdam sağlanıyor





İZMİR'DE YATIRIM 'RÜZGARI'

Rüzgâr enerjisi alanında İzmir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın çalışmaları, teknik ve mali destekler ve geliştirdikleri uluslararası projeler vasıtasıyla İzmir ve çevresi de Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın Rüzgâr Enerjisi Üretim üssü haline gelmeye başladı. İzmir'de rüzgâr türbininin çeşitli bileşenlerini üreten 30'un üstünde firma bulunuyor. Bu firmalarda çalışan sayısı 6000'in üzerinde.

MALATYA'DA KAYISI, GAZİANTEP'TE FISTIK, TRABZON'DA KUYUM

Bakanlığın açıklamasına göre, bu projelerin dışında Malatya'da kayısıyla ilgili olarak 30 milyon TL destek sağlanan Model Kayısı Fabrikası Projesi, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi'ne destek sağlanarak bu sektörde toplam 50 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Öte yandan Gaziantep'te Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi ile Ayakkabı Test Laboratuvarı Kurulumu ve Akreditasyonu Projesi, Trabzon'da Kuyumculuk Tasarım Merkezi ile İlaç Endüstrisi Hedefli Çekim Merkezi projeleri ile bu illerde öne çıkan sektörlerde katma değerin artırılması ve ortak ihtiyaçların karşılanmasıyla bu sektörlerdeki kümelerin geliştirilmesine öncelik veriliyor.