Başvuran herkese anında ödeme yapılacak: Bağkurlu ve SGK’lılar anında 1600 TL alacak…

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi verecek?

Her banka emekli maaş müşterisi için promosyon ödemesi verecek. En az 1500 TL ye kadar maaş alanlar için verilirken ikinci ödeme miktarı 1500 ve 2500 TL arasında maaş alanlar için verilirken 2500 ve üzeri maaş alanlar için en fazla ödemeler yapılacak.