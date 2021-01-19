2021 engelli aylığı… Anayasamızda yer alan sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olarak devlet, engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları maddi, manevi ve sosyal sıkıntıları en aza indirgemek için bazı hak, ayrıcalık ve kolaylıklar sağlıyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından kabul edilen yasa ile beraber yürürlüğe giren engelli konumunda olan muhtaç vatandaşlar için verilen ödemelere 2021 yılında zam geliyor. Ocak ayı itibari ile yapılacak ödemelere zam gelecek. Evde bakımı yapılan yaşlılar ve engelli vatandaşlar için ödenir. Maaşların bu ay ne kadar olacağı bir hayli merak edilirken açıklama geldi. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Ödemeler ne zaman olacak?
Ocak ayında gelen zammın ardından vatandaşlar engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşların doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ödeme günü belirlenir. İlk ödeme ayın beşinde olurken son ödeme ayın dokuzunda olur.
Bu ödeme günü belirleme;
Doğum tarihlerinin son rakamında 0 ve 5 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. Günü
Doğum tarihlerinin son rakamında 1 ve 6 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 5. günü
Doğum tarihlerinin son rakamında 2 ve 7 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 7. günü
Doğum tarihlerinin son rakamında 3 ve 8 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 8. günü
Doğum tarihlerinin son rakamında 4 ve 9 yer alan vatandaşlar için her ay engelli aylıkları o ayın 9. Günü ödemelerini alırlar.
Engelli aylıkları nereye ödenir?
Engelli maaş ödemeleri için yığılma ya da kalabalık durumları olmasın diye farklı günlerde yapılır.
Vatandaşlar maaşlarını alma günleri PTT şubelerine giderek alabilecekler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların hanedeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinin altında yer alması gerekir.
Kimlere engelli maaşı verilir?
Engelli maaşı almak için şartlar belli oldu. Bu başvuru için aranan koşullar;
Yetkili olan hastanelerin heyetinden alınan sağlık raporunda belirlenen engel oranı en az yüzde kırk ve üzerinde olması
Kanunen kendisine bakmak ile yükümlü kişileri olmayan vatandaşlar
SGK kurumlarından en ufak bir geliri olmayanlar
Nafakası olmayan ya da bağlanmasına imkan olmayan
Mahkeme kararı ile ya da mevzuatlar gereği belirlenen bir geliri olmayan
Gelirleri ile muhtaçlık sınırı altında olan18 yaşını doldurmayan engelli yakını olmak şartları aranır.
Başvuru sırasında istenen belgeler
Engelli maaş başvuru belgeleri belli oldu.
Başvuru sırasında vatandaşların;2 adet vesikalık fotoğraf
Muhtaçlık belgesi
Nüfus kayıt belgesi
Gelir olmadığını gösteren belge
Mal bildirimi
DilekçeHeyetten alınan sağlık raporu ile başvurular tamamlanır.