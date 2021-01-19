2021 engelli aylığı… Anayasamızda yer alan sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olarak devlet, engelli vatandaşlarımıza karşılaştıkları maddi, manevi ve sosyal sıkıntıları en aza indirgemek için bazı hak, ayrıcalık ve kolaylıklar sağlıyor. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından kabul edilen yasa ile beraber yürürlüğe giren engelli konumunda olan muhtaç vatandaşlar için verilen ödemelere 2021 yılında zam geliyor. Ocak ayı itibari ile yapılacak ödemelere zam gelecek. Evde bakımı yapılan yaşlılar ve engelli vatandaşlar için ödenir. Maaşların bu ay ne kadar olacağı bir hayli merak edilirken açıklama geldi. Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...