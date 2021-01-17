18 Ocak en az lise mezunu yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar 4.000-6.000 TL maaşla

4.000-6.000 TL maaşla... 4 Kurum yayımladıkları 5 ilan ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. En az 4 bin TL maaşla yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin detaylar sayfamızda... Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.