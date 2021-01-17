18 Ocak en az lise mezunu yüzlerce memur alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar 4.000-6.000 TL maaşla

4.000-6.000 TL maaşla... 4 Kurum yayımladıkları 5 ilan ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. En az 4 bin TL maaşla yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin detaylar sayfamızda... Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.
ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ALIM YAPAN KURUMLAR
18 Ocak günü başvurusu başlayacak memur alımlarında kadrolar şu şekilde:
- Memur,
- CTE cezaevi katibi,
- Kamu İhale Uzman Yardımcısı
- Öğretmen
- Defterdarlık Uzman Yardımcısı
Alım yapan kurumlar ise şu şekilde:
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
- Tillo Belediyesi,
- Kamu İhale Kurumu
Kamu Personeli Nedir?
Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.
Kamu Personeli Kimlerdir?
657 sayılı yasanın 4. maddesine göre aşağıdakilerin tümü kamu personeli olarak adlandırılmaktadır.
Memur
Sözleşmeli personel
Geçici personel
İşçi
Memur
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getirmek için görevlendirilenlere memur denir. 4-A olarak adlandırılırlar.
Sözleşmeli Personel
Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda ya da yıllık program içerisinde geçici işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumun teklifiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınarak ve sözleşme yapılarak geçici olarak çalıştırılmasına karar verilen kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denir. 4-B olarak adlandırılırlar.