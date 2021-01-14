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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 16:24
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    • 14.01.2021 16:24
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    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile ". Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,01 ile ". İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,86 ile ". BIST Temettü Endeksi EYF" oldu. Peki, 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    AA
    14 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025739 0,19
    Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072938 0,10
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078699 0,10
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081488 0,09
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037154 0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021907 0,08
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018369 0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081674 1,01
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035565 0,86
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098950 0,85
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057170 0,78
    AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,058394 0,77
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021018 1,79
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,019797 0,55
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016985 0,49
    Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,160954 0,45
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026714 0,44
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066970 0,67
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047228 0,66
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027472 0,48
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039553 0,40
    Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,028854 0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028429 0,04
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067342 0,04
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023447 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031520 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071538 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099458 -0,82
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071970 -0,29
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072769 -0,24
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052275 -0,23
    ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052824 -0,23
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,046323 -0,75
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014030 -0,69
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032425 -0,38
    VEM Birinci Değişken EYF 0,047135 -0,13
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,11
    Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024548 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028124 -0,26
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026886 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046455 -0,79
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028786 -0,79
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051099 -0,78
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047776 -0,78
    VEM Altın Katılım EYF 0,049379 -0,77

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    Haberler Ekonomi 14 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?