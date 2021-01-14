Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025739 0,19 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,072938 0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078699 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081488 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037154 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021907 0,08 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018369 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081674 1,01 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035565 0,86 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098950 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057170 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,058394 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021018 1,79 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,019797 0,55 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016985 0,49 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,160954 0,45 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026714 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066970 0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047228 0,66 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027472 0,48 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039553 0,40 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,028854 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028429 0,04 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067342 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023447 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031520 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071538 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: