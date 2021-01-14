Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025739
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,072938
|0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078699
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081488
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037154
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021907
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018369
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081674
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035565
|0,86
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098950
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057170
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,058394
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021018
|1,79
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,019797
|0,55
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016985
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,160954
|0,45
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026714
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066970
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047228
|0,66
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027472
|0,48
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039553
|0,40
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,028854
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028429
|0,04
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067342
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023447
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031520
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071538
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099458
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071970
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072769
|-0,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052275
|-0,23
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052824
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046323
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014030
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032425
|-0,38
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047135
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074712
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024548
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028124
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026886
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046455
|-0,79
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028786
|-0,79
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051099
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047776
|-0,78
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049379
|-0,77